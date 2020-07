Chodia k nej aj staré mamy, ktoré sa vďaka starostlivosti o vnúčatá počas choroby prepracovali k opakovaným zápalom pľúc. O tom, prečo nám klesá imunita, sme sa pozhovárali s alergologičkou MUDr. Dariou Buchvaldovou, PhD.

Žijeme v období dezinfekcie nielen v domácnosti, ale aj v MHD, obchodoch. Má to vplyv na našu imunitu?

Dôležité je si to najskôr usporiadať v hlave. Dezinfekcia patrí k potrebným opatreniam a muselo sa k nej pristúpiť, preto sa s ňou treba naučiť existovať. Ale pochybujem, že z dlhodobého hľadiska ovplyvní našu imunitu, keďže náš mikrobióm v čreve ani v dýchacej sústave ňou nebol zasiahnutý. Skôr pribúdajú prejavy kontaktnej alergie na dezinfekčné prostriedky, najmä na rukách.

Vidíte vplyv nosenia rúšok vo vašej ambulancii?

Pacienti s kožnými problémami ako sú akné, atopické a kontaktné ekzémy či seboroická dermatitída to majú v tomto období náročnejšie. Ich koža reaguje na rúško formou podráždenia, zápalu.

Keď už máme nosiť rúško, tak aké?

Uprednosťujem bavlnené, viacvrstvové. Lepšie sa cezeň dýcha a dá sa prať v antialergickom pracom prášku, najlepšie pri teplote medzi 60 až 90 ⁰C. Jednorazové chirurgické rúška môžu byť problematické, lebo nie sú tak priedušné ako prírodné materiály. Je však zaujímavé, že aj vďaka noseniu rúšok sa zmiernili alergické prejavy polinotikov, teda ľudí alegických na pele rastlín, v tejto, inak veľmi silnej, peľovej sezóne. Vytvorili filter, ktorý značnej časti alergénov zabráni vstupu do dýchacích ciest. Keď k tomu prirátame nosenie slnečných okuliarov, tak smelo môžeme povedať, že alergici nikdy neboli takto chránení.

Ochrana: Rúško vytvorí mechanickú bariéru pre vstup alergénov do organizmu. (Zdroj: Unsplash)

Ako vplývajú tieto silné peľové sezóny na náš organizmus?

Sezóny sa predlžujú, tohtoročná začala už v januári. Majú pritom tendenciu končiť až v novembri. V našej oblasti pribúdajú najmä alergie na peľ burín, čo sú paliny, ambrózie, a to najmä na juhozápade krajiny. Alergiou dnes trpí už každý tretí človek a odhaduje sa, že do roku 2025 to bude každý druhý. Ale pod tieto čísla sa podpisuje aj kvalita ovzdušia, stravy a tiež trávenie väčšiny času vo vnútorných, často nezdravých priestoroch plných roztočov a plesní.

Odhliadnuc od alergickej nádchy, s akými ťažkosťami za vami prichádzajú pacienti?

Väčšinou sa im horšie dýcha nosom, prípadne majú sťažené dýchanie s piskotom na pľúcach. Vtedy pátrame po príčine a potvrdzuje sa, že v dobe domácich miláčikov sa príčina často skrýva tu. Všetci vedia, že existujú alergici na srsť , epitel psa či mačky, králika, ale aj na moč hlodavcov – myši, morčaťa, potkana. V niektorých prípadoch títo ľudia ani nemajú zviera doma. Stačí, že ich dieťa chodí do škôlky s inými deťmi, ktoré majú srsť zvieraťa na šatách. Iná vec sú kone. Okrem alergikov - jazdcov na koni, máme aj alergikov , ktorí so zvieratami neprichádzajú do kontaktu. Stačí, že bývajú v okolí stajní a alergény zo srsti koní sa vzduchom šíria do obydlí.

Môže sa alergia prvýkrát prejaviť až v zrelom veku?

Sme rôzni. Pri manifestácii alergie zohráva úlohu najmä genetika, strava, vplyv životného prostredia, stres. Keď sú rodičia alergici, dieťa má často tiež alergický terén a prejavy môže mať prakticky odmalička. Pribúda však ľudí v strednom veku, ktorí začali pociťovať ťažkosti so sezónnou nádchou neskôr. Mala som aj pacienta po šesťdesiatke, ktorý bol s novými alergickými prejavmi v ambulancii imunoalergológa po prvý raz.

Domáci miláčikovia: Sú často príčinou alergií. (Zdroj: Unsplash)

Ako zistíme, že máme problém s imunitou?

Zvýšenou chorobnosťou. Opakované infekcie ako sú herpesy na perách, afty, zápaly ústnych kútikov, dýchacích ciest, časté angíny, močové a gynekologické zápaly treba brať ako signál, a je to už dôvod na návštevu imunológa. Zdvihnutý varovný prst je pásový opar, tam už treba imunitu riešiť akútne.

Okrem štandardnej starostlivosti ponúkate aj špeciálny diagnostický program zvaný Komplexný imunologický profil. V čom spočíva jeho špecifikum?

Ide o hĺbkový rozbor zdravotných problémov, analýzu bunkovej a protilátkovej imunity, spirometrické vyšetrenie, zhodnotenie parametrov a návrh ďalšieho postupu. Tento program využívajú najmä ľudia, ktorí sa dlhodobo nedokážu zbaviť chronických ťažkostí. Už sme opakovane v spolupráci s gynekológom a urológom vyriešili chronické zápaly, napríklad liečbou autovakcínou, s ORL špecialistom odhalili viacero zápalov prínosových dutín s tvorbou polypov, v spolupráci s pneumonologičkou zase potvrdili astmu a chronické zápaly dýchacích ciest. Je zaujímavé, že za zvýšenou chorobnosťou môže byť dokonca i syndróm vyhorenia, terapia potom napreduje rýchlejšie v spolupráci so psychologičkou.

Kto tento program využíva najčastejšie?

Jednu veľkú skupinu tvoria staré mamy, ktoré chcú pomôcť svojim deťom a tráviť čo najviac času s vnúčatami. Aj vtedy, keď sú choré, aby rodičia mohli ísť do práce. Potom sa stáva, že hoci má dieťa len nádchu, stará mama dostane zápal pľúc. Seniori majú prirodzene nižšiu imunitu, škôlkarské bacily ju môžu výrazne oslabiť. Hovorím, že starí rodičia by mali k dieťaťu nastúpiť až v doliečovacej fáze, nie v akútnej. Druhú podstatnú skupinu tvoria ľudia pod pracovným tlakom, často v manažérskych pozíciách. Sú preťažení v práci, často majú doma malé, chorľavé deti, prepuknú problémy vo vzťahu. Niektorí to zvládnu s pomocou psychologičky, iným odporučíme zmeniť prácu, lebo tento životný štýl im evidentne neprospieva. Po zmene životného štýlu je im podstatne lepšie, ochorenia sa im vyhýbajú.