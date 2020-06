Syndróm karpálneho tunela sa týka najmä žien

Tŕpnu vám prsty a bolí vás zápästie? Možno máte syndróm karpálneho tunela, Čo to je a ako sa lieči, prezradí neurologička MUDr. Silvia Mehešová z Via Clinic.

Čo sa v tele deje pri syndróme karpálneho tunela?

Ide o úžinový syndróm, pri ktorom nastáva útlak nervu v oblasti zápästia, kde je fyziologicky zúžený priestor. Zároveň tým miestom prechádza zväzok ciev a šľachy prstov. Táto oblasť sa však za určitých okolností môže ešte zúžiť, čo zvykne byť príčinou ďalšieho poškodzovania tohto nervu. Dôvodom môžu byť zlomeniny, ochorenia štítnej žľazy, užívanie hormonálnej antikoncepcie, ale aj tehotenstvo. Vďaka hormónom sa totiž v tele zadržiavajú tekutiny. Objavujú sa opuchy, čo máva tiež za následok zúženie priestoru v oblasti karpálneho tunela a niekedy aj klinické prejavy.

Majú sa tohto problému obávať všetky budúce mamičky?

Ťažko odhadnúť, ktorá tehotná bude mať problémy. Je to skôr záležitosť hormonálneho vybavenia, no tento syndróm sa môže objaviť aj pri inej súčasnej hormonálnej terapii. Napríklad takej, ktorá sa nasadzuje pri ochoreniach štítnej žľazy. K rozvoju tohto ochorenia však môžu prispieť aj individuálne anatomické pomery a niekedy zvykne sprevádzať i gestózu, ktorá sa radí medzi komplikácie tehotenstva.

V súčasnosti sa toto ochorenie už radí medzi civilizačné choroby. Prečo chorých pribúda? Súvisí to so spôsobom života alebo s lepšou diagnostikou?

Medzi civilizačné ochorenia dnešnej doby patria hlavne kardiovaskulárne a nádorové, metabolické ochorenia a choroby pohybového aparátu. Tiež autoimunitné i psychické poruchy a rad ďalších. Práve tie metabolické a kardiovaskulárne však v kombinácii so zmenami životného štýlu a pohybového aparátu sú pravdepodobne zodpovedné aj za stúpajúci nárast tejto diagnózy.

Koho tento syndróm najviac ohrozuje?

Obťažuje hlavne manuálne pracujúcich ľudí. Najmä tých, ktorí robia stereotypné činnosti, ohýbajú pri nich prsty a vyvíjajú tlak na určité predmety. V súčasnosti je to však častý problém aj tých, ktorí dlhé hodiny strávia za počítačom. Riziková ale nie je len práca na klávesnici, ale aj s počítačovou myšou. Ruka je vtedy dlhodobo ohnutá v jednej polohe, buď smerom do dlane alebo na opačnú stranu, čo priestor tunela nevhodne zužuje.

U koho sa táto diagnóza objavuje častejšie? U mužov alebo žien?

Trpí ňou asi 15 % populácie a prevažujú ženy. Na štyri z nich pripadá iba jeden chorý muž. Dôvod nie je úplne zrejmý, ale uvádza sa, že na vine je zrejme hormonálna aktivita u žien.

Otázka času: Stereotypná činnosť sa prejaví na rukách. (Zdroj: Pixabay)

Ako sa ochorenie prejavuje?

Tento zdravotný problém prezrádza hlavne nočné tŕpnutie prstov, palca, no postihnutý často býva druhý aj tretí prst. Niekedy dokonca všetky prsty naraz. Tieto príznaky môžu byť také intenzívne, že pacienta budia v noci zo spánku. Musí si rozhýbať prsty a celú ruku, po čom sa mu vždy na chvíľu uľaví. To sa ale dokola opakuje, a tak sa väčšinou dobre nevyspí. Práve to je však signál, že môže ísť o túto diagnózu. V ďalšej fáze choroby tŕpnu prsty už aj počas dňa, prsty strácajú citlivosť. Často sa objavuje bolesť zápästia, dokonca aj v pokoji, no väčšinou sa zhorší po predchádzajúcom zaťažení ruky. Postupne sa pridáva slabosť prstov, tá sa časom neraz zhorší až tak, že človek už do nich nevie chytiť ani ihlu alebo si zapnúť gombíky či zips na nohaviciach. Vo veľmi pokročilých štádiách môže bolesť vystreľovať až do ramena a chrbtice.

Môžu týmto syndrómom trpieť obe ruky súčasne?

Stáva sa to, ale ochorenie sa väčšinou prejaví na dominantnej ruke, teda tej, ktorú človek častejšie používa.

Kedy sa už treba obrátiť na lekára?

Ak sa bolesti opakujú niekoľko nocí za sebou. Existujú totiž liečebné postupy, ktoré môžu zabrániť tomu, aby ochorenie postúpilo do ťažkého štádia.

Aké vyšetrovacie metódy odhalia syndróm karpálneho tunela?

Pacientovi robíme klinické vyšetrenie, ktoré jednoznačne poukáže na tento problém. Pri ohýbaní postihnutej ruky v oblasti zápästia a po poklepe na karpálny tunel sa totiž do minúty až dvoch prejavia isté charakteristické príznaky príznačné pre toto ochorenie. Je to hlavne pocit tŕpnutia, necitlivosti a cudzosti prvých 3 prstov ruky. Ďalšou možnosťou je elektromyografické vyšetrenie, ktorým meriame vodivosť, čiže rýchlosť, akou sa prenášajú vzruchy nervom práve v tej oblasti poškodenia. Pri tomto syndróme býva znížená. Tento problém môže odhaliť aj CT vyšetrenie, ktoré zobrazí kostné a chrupavkové štruktúry, ale výpovednejšia a podrobnejšia je magnetická rezonancia alebo ultrazvuk.

Ako vyzerá liečba karpálneho tunela?

Závisí od závažnosti ochorenia. Pri ľahšom stupni pomôže konzervatívna terapia v podobe imobilizácie postihnutého zápästia pomocou dlahy a liečba vitamínmi skupiny B, ktoré napomáhajú regenerácii nervov. V počiatočných štádiách si stačí dávať dlahu iba na noc, v pokročilejšom stave je potrené nosiť ju aj cez deň. Pomáhajú aj obstreky. Do nich sa môžu pridávať anestetiká, ktoré prinášajú okamžitú úľavu. Môžu však obsahovať aj steroidy, tie potláčajú zápal a opuch alebo sa do obstrekov pridajú nesteroidné antiflogistiká, tiež redukujú zápal. Súčasťou obstrekov však zvyknú byť i vitamíny na výživu poškodeného nervu. Úľavu tiež prinášajú rehabilitácie, magnetoterapia alebo iontoforéza. V tomto prípade ide o kúpele v určitom roztoku s jednosmerným elektrickým prúdom, ktorým sa na postihnuté miesto dopravujú liečivé látky pridané do tejto tekutiny.

Terapeutickou možnosťou karpálneho tunela je aj operačný zákrok. Kedy je už potrebný?

Pri stredne závažnom až závažnom poškodení nervu. Tieto zákroky riešia plastickí chirurgovia, ortopédi a traumatológovia. Diagnózu však stanovujú neurológovia. K operácii sa pristupuje vtedy, keď je nerv natoľko poškodený, že sa objavujú výpadky svalovej sily a sú postihnuté aj drobné svaly ruky. Vtedy je na mieste operácia otvorenou cestou, ktorá sa realizuje v lokálnej anestézii. Lekár pri nej nareže väzivový pruh prekrývajúci tieto štruktúry. Tým sa uvoľní a zväčší priestor, ktorým prechádza nerv, čo zabráni ďalšiemu poškodzovaniu. Výsledok operácie ale závisí aj od toho, ako sa operované miesto hojí. Niekedy sa totiž v mieste zákroku môže vytvoriť keloid, čiže nadmerná väzivová jazva, ktorá môže operovaný priestor znova zúžiť.

Práca: Rizikom pre vznik ochorenia je aj práca s počítačom a myšou. (Zdroj: Pixabay)

Môžu sa tieto operácie robiť celoročne?

Vhodnejšie na to sú zimné mesiace. Je to pokojnejšie obdobie, ktoré nezvádza napríklad k aktivitám na záhradkách a vtedy sa navyše aj lepšie hoja rany. Aj preto hrozí menej pooperačných komplikácií.

K najnovším formám terapie ale patria aj endoskopické metódy. Ako prebiehajú?

Takýto zákrok trvá veľmi krátko, pacientovi po ňom ostane malá ranka a výhodou je aj rýchlejšia rekonvalescencia. Pri tomto type zásahu ale operatér nemá možnosť presne vidieť celé operačné pole, prečo sa tunel zúžil, tým pádom sa nemusí podariť odstrániť všetky príčiny kompresie. Hrozí preto riziko, že sa ochorenie vráti.

Kedy je vhodná klasická operácia a kedy endoskopický zásah?

O type operácie rozhoduje operatér, na základe klinického obrazu a závažnosti, ako aj skúseností s daným typom operácie a preferencií pacienta. Endoskopický výkon je menej zaťažujúci pre pacienta a vďaka nemu je schopný rýchlejšie sa vrátiť k bežným aktivitám. Otvorená operácia je určená skôr pre pokročilé stavy, pri nich je už potrebný rozsiahlejší výkon s eventuálnym uvoľnením zrastov v karpálnom tuneli.

Hovorili ste tu o moderných liečebných postupoch, podstupujú ich aj tehotné? Pri nich sú predsa len obmedzené možnosti.

Odporúčame im režimové opatrenia. Hoci je to náročné, dôležité je vyhýbať sa prácam, pri ktorých sa preťažujú zápästia. Na noc by si mali na ruku prikladať dlahu a pomôcť môže aj liečba vitamínmi skupiny B. V prípade bolestí je možné aj preliečenie nesteroidnými antireumatikami, ale len na krátky čas a vždy po konzultácii s gynekológom. Tento problém sa ale našťastie po pôrode zvyčajne spontánne vytráca.

Čo by sa stalo, keby človek tento problém dlho ignoroval a riešil to iba nosením dlahy?

V prípade, že sa daný problém nelieči adekvátnym spôsobom a včas, väčšinou to môže vyústiť do neobratnosti a slabosti prvých troch prstov, čo značne obmedzuje človeka v bežnom živote. Hlavne preto že sa zvyčajne jedná o dominantnú, častejšie používanú ruku. Nie je preto schopný do ruky uchopiť hlavne drobné predmety, stráca jemnú motoriku a schopnosť manipulácie prstami.

Ako sa dá predísť tomuto nepríjemnému problému?

Vhodné je už v skorých štádiách a pri prvých príznakoch ochorenia sa zamyslieť, čo je príčinou preťaženia zápästia a toto redukovať, navštíviť obvodného lekára, ktorý zrealizuje základné vyšetrenia vnútorného prostredia a niektorých hormónov. Potom je potrebné obrátiť sa aj na neurológa, ktorý určí ďalší postup liečby.