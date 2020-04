Zaručene bezpečná návšteva lekára, telemedicína aj lieky domov

1. Drive In klinika na Slovensku s manažmentom pacienta v čase koronavírusu je v Bratislave. Prináša maximálnu bezpečnosť a ochranu.

Pacienti s chronickými ťažkosťami ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak, astma či poruchy imunity sa v súčasnosti obávajú navštíviť ambulanciu svojho lekára z dôvodu, že by sa mohli nakaziť koronavírusom. Iní potrebujú predpísať recept, alebo ich zaskočia akútne ťažkosti. Mnohé ambulancie sú zatvorené alebo pracujú v obmedzenom režime. Súkromná klinika Via Clinic však vykročila opačným smerom – v ústrety pacientom. Všetci lekári ordinujú, no ktokoľvek sa rozhodne navštíviť jedného z 18 špecialistov, dostane presný termín a záruku, že návšteva polikliniky bude bezdotyková a maximálne bezpečná.

Pacient prichádza v dohodnutý čas na objednaný termín, sprievodca ho vyzdvihne priamo z auta, prípadne pred vchodom na súkromnom oplotenom parkovisku a po vyšetrení ho k nemu opäť odprevadí. (Foto: Shutterstock)

Drive In

Zdravotnícke zariadenia sú zónami prvej línie, koncentrujú sa tu ľudia so zdravotnými problémami, strach a neistota sú preto pochopiteľné. „Uvažovali sme, ako zabezpečiť maximálnu ochranu a priniesť pocit istoty. Vzhľadom na systém našej práce i technické vybavenie sme boli schopní pomerne operatívne aktualizovať spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje zavedenie bezpečného režimu Drive In zástupca primára Via Clinic MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH.

Každý pacient je od začiatku manažovaný tak, aby sa v čase návštevy na klinike nestretol s iným pacientom, nečakal v spoločných priestoroch a nemusel sa ničoho dotýkať. Kľučiek, dverí, recepčného pultu... Pacient prichádza v dohodnutý čas na objednaný termín, sprievodca ho vyzdvihne priamo z auta, prípadne pred vchodom na súkromnom oplotenom parkovisku a po vyšetrení ho k nemu opäť odprevadí. Po každom pacientovi prebehne dôkladná 15-minútová dezinfekcia ambulancie, čiže každý vstupuje do čerstvo vydezinfikovaných priestorov. Samozrejme, každej návšteve predchádza telefonát na recepciu.

Telemedicína

K telefonickým konzultáciám s lekárom, o ktoré bol po prepuknutí pandémie čoraz väčší záujem, pribudli služby telemedicíny ponúkajúcej adresnejší diagnostický proces. Niekedy konzultácia po telefóne nestačí, resp. aj keď sa pacient snaží povedať čo najviac, jeho opis problému obsahuje len malú časť relevantných informácií, ktoré lekár potrebuje na čo najpresnejšie rozhodovanie o ďalšom postupe. Telemedicína však ide ďalej.

K dispozícii sú dva časové intervaly. Kratší 15-minútový termín je určený na akútne ťažkosti, ktoré lekár na základe posúdenia zdravotného stavu rieši plánovaným odberom či akútnym termínom návštevy kliniky. Dlhší 30-minútový termín sa využíva v prípade zhodnotenia výsledkov a návrhu terapie. Ak by bola následne predsa len nutná aj fyzická návšteva, pacient dostane bezpečný termín v režime Drive In opatrení. Túto unikátnu službu je možné aktuálne využiť v rámci ambulancie všeobecného lekára, internistu, imunoalergológa a psychologičky, Via Clinic zároveň pracuje na rozšírení ďalších špecializácií.

Za flexibilným prístupom s využitím nových technológií stojí rozhodnutie väčšinových majiteľov kliniky, ktorými sú bratia Gabrižovci. Zatiaľ čo Ján Gabriž je známy ako zakladateľ spoločnosti, ktorá vyvinula výživový doplnok na podporu imunity na báze hlivy ustricovej Imunoglukan, jeho brat Peter sa dlhodobo venuje moderným technologickým riešeniam a vlastní spoločnosť na podporu startupov The Booster Labs. Práve skĺbenie medicínskej časti a nových technológií ich viedlo k zavedieniu nových služieb pre súčasných aj nových klientov.

Služby telemedicíny ponúkajú adresnejší diagnostický proces. (Foto: Shutterstock)

Lieky domov

Ďalším miestom, ktoré vzbudzuje obavy z možnej nákazy nielen novým koronavírusom, sú lekárne. Napriek tomu, že aj tu sa uplatňujú 2-metrové rozostupy a dovnútra sa púšťajú 1-2 pacienti, ide o návštevu, ktorej by sa väčšina rada vyhla. V rámci bezpečnostných opatrení je tu nová služba Lieky domov, ktorá zahŕňa predpísanie liekov, ich výber z lekárne a doručenie priamo domov. Tu však treba podotknúť, že na rozdiel od Drive In a telemedicíny ju môžu využiť iba súčasní klienti kliniky, o ktorých zdravotnom stave majú lekári prehľad a sú v ich dlhodobej starostlivosti.

